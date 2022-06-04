رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميد معهد الأورام الجديد وعميدة الطفولة المبكرة

كتب محمد صبحى

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عبد المعطي محمد سمرة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا للمعهد القومي للأورام، كما هنأ الدكتورة جيهان عبد الفتاح شفيق عزام بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية التربية للطفولة المبكرة، متمنيًا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير كلياتهما والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع 2021 - 2025.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.