رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميد معهد الأورام الجديد وعميدة الطفولة المبكرة

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عبد المعطي محمد سمرة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا للمعهد القومي للأورام، كما هنأ الدكتورة جيهان عبد الفتاح شفيق عزام بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية التربية للطفولة المبكرة، متمنيًا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير كلياتهما والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع 2021 - 2025.
كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور رفعت عمر عزوز بخواجي، نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتور محمد عبدالمعطي محمد سمرة، عميدًا للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.
• الدكتورة جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.
• الدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج.
• الدكتور إبراهيم محمد عبدالجيد محمد، عميدًا لكلية علوم الأرض جامعة بني سويف.
الدكتور سعودي محمد حسن عبدالرحيم، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط.
• الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التجارة جامعة أسيوط.
• الدكتورة شيرين عبداللطيف أحمد بدر، عميدًا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
• الدكتور محمد مازن جلال محمد، عميدًا لكلية الآداب جامعة السويس.
• د. أسامة أحمد خليل قدور، عميدًا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس.
• د. إبراهيم محمد كمال عبدالواحد، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح.
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