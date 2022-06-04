رئيس جامعة أسوان يتفقد سير الامتحانات بكلية العلوم

أسوان – صلاح المسن

أجرى الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، بلجان كلية العلوم.

ورافقه خلال الجولة الدكتور عاطف إبراهيم عبد القادر عميد كلية العلوم بجامعة أسوان ، والدكتور محمد عبد المنعم رسلان وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء حسن نور الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، علي أن كافة سبل الراحة والأمان للطلاب متوفرة بصورة طيبة متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب

وأوضح الدكتور عاطف ابراهيم عميد كلية العلوم في" تصريحات صحفية" أنه تم التأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة علي كافة الاستفسارات

كما قام عميد كلية العلوم ، بإجراء حوارات ودية مع الطلاب ، لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وكانت قد استعدت جامعة أسوان ، لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي وفق الجدول الزمني المحدد لها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يشهدها ثلاثون ألف طالب وطالبة بعشرين كلية ومعهد