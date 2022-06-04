وقال ميدفيديف في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "يبدو أن الغرب قرر إعادة استخدام أفضل ممارسات الماضي، وبالنسبة للعقوبات أصبحت غير قانونية بشكل مزدوج، وبحسب نموذجهم لم تعد تقتصر فقط على رجال الدولة أو نوابهم بل شملت أيضا أفراد عائلاتهم".

وأضاف ميدفديف: "إذا قرر المُشرعون الأوروبيون والأمريكيون، فإن العائلات ستستجيب إلى أقصى حد وبدون خطأ"، مستنكرا حظر الحسابات البنكية وعقارات بعض أفراد عائلات السياسيين الروس".

وأشار ميدفيديف بسخرية إلى أن الغرب في المستقبل قد يتبنى "قواعد الأسرة التقدمية الأخرى أيضًا"، في إشارة إلى تغيير دول الغرب لمبادئهم باستمرار.