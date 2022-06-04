دورات تدريبية عن فحص وثائق السفر وكشف التزوير بأكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية تنظيم الدورات التدريبية لطالبات كلية الشرطة فى مجال "فحص وثائق السفر وكشف التزوير" بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، حيث تم تنظيم دورتين تدريبيتين بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية المعنية بهدف تعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر و إطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها، والأساليب الحديثة المتبعة حالياً لتزويرها، فضلاً عن تدريبهن عملياً على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها وإكتشاف المزور منها، وذلك فى إطار تعزيز قدرات ومهارات الطالبات الفنية، وتأهيلهن للعمل الميدانى فى المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمنى مستقبلاً.

ومن جانبهم أشاد الخبراء الأجانب بنشاط الطالبات وحسن إستيعابهن لبرامج الدورة التدريبية، وقدرتهن على التفكير والإبداع الذى سينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الحيوى الذى يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية والتى تستفيد من التطور التكنولوجى الهائل فى هذا الشأن.