دراسة: الأجسام المضادة لأسماك القرش يمكن أن تكون مفتاح مكافحة فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

توصلت دراسة أن أسماك القرش المعروفة باسم الحيوانات المفترسة ذات الجهاز المناعي الأفوى على مر التاريخ، قد تكون مفتاحًا لتطوير علاجات فعالة لـ فيروس كورونا.

تشير الأدلة وفقا لموقع " timesnownews"، إلى أن أسماك القرش كانت موجودة لأول مرة منذ 420 مليون سنة، قبل البشرية، وجبل إيفرست ، وحتى الأشجار، وعلى مدار الوقت ، طورت أسماك القرش والأسماك الأخرى ذات الهياكل الغضروفية ما يُعتقد الآن أنه أقدم جهاز مناعي تكيفي في الحيوانات.

باستخدام أشعة سينية شديدة السطوع من مصدر الفوتون المتقدم (APS) ، أظهر الباحثون أن مستقبلات المستضدات الجديدة المتغيرة (VNARs) - أصغر وحدة في الجسم المضاد لسمك القرش - يمكنها إيقاف فيروس كورونا و متغيراته.

قال الأستاذان آرون ليبو من جامعة ويسكونسن وهيديكي أيهارا من جامعة مينيسوتا الأمريكية، إن الجسم المضاد، سواء أكان بشريًا أم سمك قرش ، يرتبط ببروتين فيروسي عندما تواجه منطقة من الجزيئات تسمى الأحماض الأمينية من الجسم المضاد منطقة مماثلة على بروتين الفيروس. .

في البشر ، تميل مناطق الأحماض الأمينية هذه إلى ربط سطح مستو بآخر فقط ، في أسماك القرش ، لا ترتبط الأحماض الأمينية الخاصة بـ VNAR بالأجزاء المسطحة من البروتين المستهدف فحسب ، بل ترتبط أيضًا بإحكام داخل الأجزاء العميقة.

هذا يعني أنه بدلاً من الالتصاق بالسطح فقط، يمكن أن تلتصق أسماك القرش VNAR بإحكام ومرونة في الفتحات الأعمق أيضًا، وتعني هذه البراعة الجزيئية المتزايدة أن أسماك القرش VNARs يمكنها الوصول إلى جيوب في بروتين ارتفاعكورونا الموجود لدى الإنسان، والأجسام المضادة لا تستطيع القيام بذلك.

في دراستهم المنشورة في مجلة Nature Communications، وضع الباحثون ثلاثة أسماك قرش VNAR للاختبار ضد فيروس كورونا

قال سوراجيت بانيرجي من جامعة كورنيل: "من الناحية الهيكلية ، كان من المدهش أن يكون لدى VNARs أنماط مختلفة للتعرف على بروتين ارتفاع الفيروس، وكانت الأجسام المضادة لأسماك القرش تحييد البروتينات بطرق لم نكن نتوقعها ".

ومع ذلك ، من الناحية الوظيفية ، أثبتت أسماك القرش VNARs أنها مستقرة للغاية ، وفعالة مثل أو أفضل من العلاجات الحالية مرض فيروس كورونا، وقد يساعد ذلك في تطوير علاجات جديدة لمتغيرات SARS-CoV-2 ، مثل Delta وأوميكرون.