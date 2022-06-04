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خير بلدنا.. توريد 353 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة

السبت، 04 يونيو 2022 10:46 ص
خير بلدنا.. توريد 353 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة توريد قمح - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم السبت، لشون وصوامع المحافظة بلغ 353 ألف طن من الأقماح المحلية، مشيراً إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمح.

وأوضح محافظ البحيرة، أن اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة .
 
وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بالإضافة إلى 6 صوامع.
 
ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توريد قمح

محافظة البحيرة

شون البحيرة

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