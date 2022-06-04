حياة كريمة فى أسيوط.. تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بني قرة بالقوصية.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بني قره التابعة لمركز القوصية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الكاملة للفئات الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون بين وحدة السكان بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة ومكتب التنمية الايبارشي بأسيوط وبالتنسيق مع لجنة الشباب بالوحدة السكانية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك انطلاقاً من تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات لمثل هذه المبادرات والفعاليات لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وأحياء المحافظة.

وقال فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بني قره التابعة لمركز القوصية بالتعاون مع الشباب المتطوع باللجنة السكانية للمركز التي تم إنشائها ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة بالتنسيق مع هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة مؤسسات وهيئات مختلفة سواء القطاع الحكومي أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص ورجال الأعمال ،موضحاً أن القوافل الطبية تضمنت تخصصات "عظام ، وأعصاب ، وجلدية ، وباطنة ، وأطفال ، وأنف وأذن وحنجرة ، ونساء وتوليد، ورمد ، وتحاليل"، حيث استفاد من الحملة 140 مواطن حسب التخصص الطبي فضلاً عن صرف الأدوية العلاجية مجاناً.