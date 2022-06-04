"حياة كريمة" جامعة السادات تطلق مشروعا بيئيا تنمويا بقرية "تتا" فى منوف

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات اليوم السبت، مشروعا بيئيا تنمويا متكاملا لقرية "تتا" مركز منوف محافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومى الذى تتبناه جامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصرى وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعى التثقيفى للمواطنين فى قرى محافظة المنوفية يأتى المشروع التنموى المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية فى مطلع عام 2021م والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشريه أو بيطريه وزراعية وكذلك تقديم الندوات التوعوية التى تزيد من الوعى التثقيفى لدى المواطنين.

تأتى هذه المبادرة برعاية ودعم الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية، وشملت القافلة الكشف الطبى وتوزيع العلاج بالمجان فى تخصصات الاطفال والعظام والباطنة.

عقدت جامعة السادات العديد من الندوات التثقيفية، والتى كانت كالتالي:

ندوة عن التغذية السليمة والحفاظ على الوزن المثالى حاضر فيها الدكتور محمد منير دكتوراه فى التغذية ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة، ندوة عن الصحة الانجابية حاضر بها الدكتورة شيرين معوض من الإدارة الطبية بجامعة مدينة السادات، ندوة عن مواجهة النمو السكانى حاضر بها الدكتور عبد الخالق الخولى المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان ترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة للمجتمع حاضر بها الدكتورعبد الخالق الخولى المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، ندوة عن الادمان والتعاطى أسبابه وعلاجه بعنوان الإدمان طريق الهلاك" حاضر بها نادية رجب من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى".

حققت القافلة الطبية إقبالا كبيرا من أهل القرية وقد تم صرف العلاج بالمجان. بحيث تم توقيع الكشف الطبى على المرضى حيث بلغ إجمالى الحالات 250 حالة.

‏وحضر الندوات 442 من اهالى القرية وكان إجمالى المستفيدين من المشروع التنموى 692 فرد.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة حرص الجامعة على المشاركة فى المبادرات الرئاسية وتنظيم المشاريع البيئية التنموية المتكاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للأسر البسيطة والحالات المرضية.

وفى سياق متصل أشار الدكتور منير مشرف القافلة أن تنظيم مثل تلك المشروعات المتكاملة تهدف إلى استهداف اكبر عدد من المواطنين من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا كما تساهم بدورها فى التخفيف عن كاهل الأهالى وتوفير الرعاية الطبية والصحية للحد من الآمهم ومعاناتهم مؤكدا دعم الجامعة الكامل للمنظومة الصحية بكافة الامكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التى تقدمها للمواطنين، كما أعرب الاهالى عن سعادتهم البالغة بالمشروع ومدى استفادتهم من الندوات التوعوية ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك المشروعات البيئية بالقرية.