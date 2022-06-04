حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم والإشغالات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة، بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فى رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشارت رئيس حى غرب شبين الكوم، إلى استمرار شن الحملات المكبرة لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم بنطاق الحى ونقلها إلى المدفن الصحى بالسادات، حيث تم الانتهاء من إزالة مخلفات القمامة والهدم بطريق شبراباص وزراعتها بأشجار الزينة للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى، كما تابعت رئيس حى غرب أعمال تجميل جدارية نزلة الكوبرى العلوى وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الرؤية البصرية بكافة أرجاء المحافظة ، وكذا متابعة أعمال التطوير بحديقة شارع مصر وتم تركيب البرجولات وجارى زراعة الأشجار وتركيب الحجر الفرعونى بالسور الخارجى واللاند سكيب للحديقة ومن المقرر أن يتم تطوير الحديقة وتزويدها بمنطقة ألعاب وأعمدة ديكوريه واستراحات للمواطنين ، فيما تم تنفيذ حملة لرفع كافة الإشغالات بعدد من شوارع الحى وأمام المحلات العامة والارصفة الجانبية بالاشتراك مع شرطة المرافق بهدف توسعة الشارع وتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية ، وفى نطاق حى شرق شبين الكوم ، تابعت رئيس الحى أعمال رفع حوالى 80 طن من مخلفات الهدم بشارع متفرع بميت خاقان والتى تعيق حركة المواطنين وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع وكذا متابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة الموجودة خلف بنزينة الباجورى بحى شرق باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم رفع (30) طن مخلفات القمامة بترعة الخضرات بمدخل كفر طه شبرا بالتنسيق مع هندسة رى بركة السبع وجارى استكمال باقى الأعمال وإزالة جميع الحشائش والعوالق التى تعوق تدفق مياه الرى للأراضى المنزرعة ، كما تم متابعة أعمال تطهير ترعة أم موسى بكفر العرب بنطاق الوحدة المحلية بأم خنان ، وكذا رفع (15) طن نواتج تطهير ترعة الخضراوية بالوحدة المحلية بعرب الرمل، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين ، وفيما يخص المتابعة الدورية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة ، أشار رئيس المدينة أنه تم تنظيم حملة مكبرة لصيانة كشافات أعمدة الإنارة بعدد من الشوارع والميادين العامة وتم استبدال كافة الكشافات المعطلة بأخرى جديدة وتم مراجعة كافة النزلات الكهربائية وعزل الأعمدة حفاظا على أرواح المواطنين .

وفى بركة السبع ، تم متابعة أعمال تطهير ترعة الديسة ورفع كافة نواتج التطهير بإجمالى (30) طن بمعدات الوحدة المحلية بطوخ طنبشا ونقلها إلى مقلب القمامة ببركة السبع ، وكذا متابعة أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومى وقرية طوخ طنبشا وطريق (العطف /الدبايبة) ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال الإنارة بقرية هورين وطريق مقابر جنزور وطريق العطف لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام .

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء على متابعته لأعمال منظومة النظافة ورفع تجمعات الأتربة بكافة الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة للحفاظ على المظهر الجمالى، كما تم رفع تراكمات القمامة بترعة النعناعية بجزيرة الحجر وذلك بالتنسيق مع الرى ، هذا وقد تم صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بشارع الصاغة وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير به كونه أحد الطرق الهامة والحيوية بالمدينة .

ومن جانبه أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه تم متابعة أعمال منظومة النظافة والورديات الصباحية والمسائية ومقلب منوف العمومى و طريق الأسفلت بمشروع سبل وترعة الصيفى بزاوية رزين وبنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان واستمرار المرور الميدانى على كافة المتنزهات والحدائق العامة ، كما أشار رئيس المدينة إلى أنه تم رفع كافة الإشغالات بشارع الجنينة بمنطقة الحصوة بالاشتراك مع شرطة المرافق وتم إزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام وتم إخلاء الشارع والميادين العامة من الباعة الجائلين تحقيقا للصالح العام وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.