جنايات طنطا تنظر غدا محاكمة موظف بالتموين متهم بابتزاز سيدة وتهديدها

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة موظف بوزارة التموين مقيم بمركز طنطا، لقيامه بابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بشقيقتها حال عدم حصوله على قائمة منقولات الزوجية وإيصال الأمانة الخاصين بشقيقتها.

كان المستشار محمد حسن البواب المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قد أحال المتهم "رمضان.ع.ج" 59 سنة مخلى سبيله موظف بوزارة التموين لمحكمة جنايات طنطا فى القضية رقم 1841 لسنة 2022 والمقيدة برقم 784 لسنة 2022 كلى غرب طنطا لقيامه بتهديد المجنى عليها، مروة سعيد أحمد كتابة بإفشاء صور ومقاطع مرئية خاصة بشقيقتها مرفت على مواقع التواصل الاجتماعى وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وايصال أمانة الخاصين بشقيقتها مقابل عدم افشاءه تلك الصور والمقاطع.

شرع المتهم فى الحصول بطريق التهديد على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال الأمانة من المجنى عليها، سب المجنى عليها، بأن وجه إليها عبارات السب بالمحادثات عبر الفيس بوك.

واعتدى المتهم على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية للمجنى عليها، وتعمد مضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعى.