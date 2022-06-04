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تنسيق الجامعات الأهلية.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول

السبت، 04 يونيو 2022 05:00 ص
تنسيق الجامعات الأهلية.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول الجامعات الأهلية
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم السبت أعمال تنسيق الجامعات الأهلية والتى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القبول، وفيما يلى ينشر اليوم السابع تفاصيل اختبارات القبول للجامعات الأهلية، حيث تنقسم إلى جزأين رئيسيين:
 
• الاختبار الأول: ويكون مخصصًا للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفي إلكتروني مخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها في مراحله الدراسية السابقة، والمتعلقة بالبرنامج الدراسي المتقدم له، فعلى سبيل المثال يركز اختبار الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية، والفيزيائية، وفيما يركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب، والصيدلة، وما يُماثلها على المعارف البيولوجية، والكيمياء.
 
وتُعقد هذه الاختبارات في مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الأهلية المصرية أو أونلاين من المنزل، بمراقبة إلكترونية كاملة، وتُمثل نتيجة الاختبار المعرفي ما نسبته 25٪؜ من المجموع الاعتباري الذي يُرشح على أساسه الطالب، ويحق للطالب التقدم لأكثر من مجال دراسي حسب شهادته الثانوية، ومن ثم يُعقد له أكثر من اختبار.
 
• الاختبار الثاني: هو اختبار دولي لقياس المهارات العقلية، والتفكير النقدي للطالب، حيث يُقيم الاختبار قياس مهارات حل المشاكل وتحليلها، ومهارات الإبداع، والتفسير، والتقييم، وأخيرًا بناء العلاقات السببية، وهذا الاختبار شديد الأهمية؛ لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المؤهل لها، ويمثل ما نسبته ٥٪؜ من المجموع الاعتباري.

التعليم العالى

تنسيق الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية

اخبار مصرية


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