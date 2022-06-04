تموين الأقصر تضبط 2 طن قمح فى محل مستلزمات زراعية بمدينة القرنة.. صور

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل مزارع لم يورد محصول القمح خلال الموسم الحالى، أو قام بتوريد القمح بأقل من الكمية الواجب توريدها، موضحا أنه تم ضبط 2 طن و160 كيلو قمح فى محل مستلزمات زراعية بمدينة القرنة.

وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قاد حملة تموينية لتفقد الحالة التموينية ومتابعة توريد القمح، وقد تم ضبط كمية قدرها 2.160 طن قمح محلى داخل محل مستلزمات زراعية بناحية البعيرات مركز القرنة، وتم التحفظ على القمح المضبوط ونقله إلى شونة أرمنت وتحرر محضر ضبط برقم 5074 جنح القرنة ضد ا. م. ح وجارى العرض على النيابة العامة.

ومن الجدير بالذكر أنه صدرت القرارات الوزارية التموينية بتجريم الاتجار فى القمح المحلى أو تهريبه واقتصار التعامل فيه على الجهات التسويقية التابعة لوزارة التموين.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية حوافز للمزارعين وأصحاب الأراضى الملتزمين بتوريد القمح، وذلك عبر صرف 10 كيلو "نخالة خشنة" بأسعار مخفضة لكل أردب يتم توريده للشون والصوامع، موضحاً أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 20316 طن و275 كيلو قمح بنسبة 59.8% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذى بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وبلغت الكمية الموردة 20316 طن و275 كيلو قمح بنسبة 59.8% من السعة التخزينية.

فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلى، وطالب محافظ الأقصر، كافة المسئولين عن موسم توريد القمح، بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين فى تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.