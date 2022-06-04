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تفاصيل وفاة قاضى محاكمة "سفاح الإسماعيلية" فى بورسعيد.. فيديو

السبت، 04 يونيو 2022 04:14 م
تفاصيل وفاة قاضى محاكمة "سفاح الإسماعيلية" فى بورسعيد.. فيديو المستشار أشرف محمد علي حسين
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام نقابة المحامين بشارع "عاطف السادات" بنطاق حي العرب، لكل التفاصيل الخاصة بوفاة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد

توفى المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد والقاضي الذي سبق وأن أصدر حكمه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح الاسماعيلية"، اليوم السبت، داخل مستشفى "آل سليمان" التخصصي ببورسعيد

وكشف مصدر مطلع بمحكمة بورسعيد أن القاضي أصيب بوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده باستراحة القضاة في بورسعيد، وجرى نقله إلى مستشفى "ال سليمان" التخصصي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

ومن جانبه، تقدم مجلس نقابة المحامين ببورسعيد، برئاسة صفوت عبدالحميد، بخالص العزاء الى أسرة الفقيد، ورؤساء محكمتي بورسعيد الابتدائية والاستئناف العالي بالاسماعيلية، وقضاة مصر، داعين الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته.

 

 


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