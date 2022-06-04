اليوم السابع
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تعليم البحر الأحمر: نتيجة الإعدادية خلال 48 ساعة والنسبة أفضل من العام الماضى

السبت، 04 يونيو 2022 12:35 م
تعليم البحر الأحمر: نتيجة الإعدادية خلال 48 ساعة والنسبة أفضل من العام الماضى هشام منير وكيل التربية والتعليم بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، خلال 48 ساعة، وتجرى الآن عملية الجمع ويعقبها إعلان النتيجة.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن النسبة العامة لنتيجة الإعدادية هذا العام أفضل من العام الماضي وأفضل من التيرم الأول، وسيتم تحديد موعد مع المحافظ لتوقيعها وإعلانها خلال الـ 48 ساعة المقبلة .
 
ويذكر أن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أجرى جولة تفقدية علي لجان التصحيح لمتابعة أعمال التصحيح  لامتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022.
 
رافق وكيل الوزارة أثناء متابعته أعمال التصحيح فايزة أحمد مدير عام التعليم العام، عبد الباسط بدران مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمود تاج مدير مكتب وكيل الوزارة.
 

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه البحر الاحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الاحمر


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