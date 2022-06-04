تعرف على حقيقة اختطاف فتاة بمخدر فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض ابنته لمحاولة اختطاف أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بمنطقة فيصل بالجيزة من قِبل إحدى السيدات كانت تجلس بالمقعد الخلفى لها عقب قيامها بوخذها "بإبرة" تحوى مادة مخدرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب (له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور).. بالتواصل مع المذكور هاتفياً قرر أنه علم بالواقعة هاتفيا من كلٍ من (كريمته المعنية بالخبر "طالبة" - طليقته، مقيمتان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة).

باستدعائهما نفيا ما جاء بالخبر وقررتا بعدم صحة واقعة قيام سيدة منتقبة بحقن الأولى أو محاولة خطفها ولم يحدث لها مكروه.. وأن والدها اختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بسبب قيامها بالحد من تناول المأكولات بهدف إنقاص وزنها وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية.. حيث ترجلت من الميكروباص واتصلت بوالدتها لاصطحابها وانتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل والتى حضرت واصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

وأضافت بأن والدها دائم متابعة مواقع التواصل الاجتماعى، ويقوم بنشر كافة الوقائع التى تحظى باهتمام الرأى العام فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.