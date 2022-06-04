تشييع جنازة المستشار أشرف محمد على حسين قاضى قضية سفاح الإسماعيلية.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد عمر بن عبدالعزيز لرصد جنازة المستشار أشرف محمد على حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد ، وشيع المئات من أهالى محافظة بنى سويف جنازة المستشار أشرف محمد على حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد.





كان قد توفى، المستشار أشرف محمد على حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، خلال عمله بالمحكمة، وقبل دقائق من بدء إحدى جلسات المحاكمة داخل مجمع المحاكم، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد أن انتقل لمحكمة جنايات بورسعيد من 5 أشهر، بعد الانتهاء من الحكم في قضية عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، والتي حكم فيها بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدا فى وسط الطريق بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين.

ويعد المستشار الجليل، أشرف محمد على حسين، شهيد المنصة، حيث توفى قبل دقائق في بدء جلسات المحاكمة في الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، وسط حالة من الحزن الكبير داخل محكمة جنايات بورسعيد، لما كان يتمتع به المستشار بحب كبير بين العاملين بالمحكمة.

والمستشار أشرف محمد على حسين من مواليد التاسع من مارس عام 1964، وحاصل علي ليسانس الحقوق عام 1985 جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة "معاون نيابة" بتاريخ 4/3/1987، كما عين رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف بتاريخ 30/6/2010.