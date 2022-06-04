تشميع المحال المخالفة ونقل الباعة الجائلين من وسط مرسى مطروح للأسواق الحضارية.. صور

مطروح حسن مشالي

شن مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة للباعة الجائلين، من شوارع وسط المدينة، وذلك بعد إجراء قرعة علنية، لـ 140 بائعا، الشهر الماضي، وتم نقلهم وتسكينهم في الأسواق الحضارية، بشارع علم الروم والسوق التجاري الرئيسي، وسوق غرب بالروضة، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تم غلق وتشميع عدد من المحال المخالفة.

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أن الحملة المكبرة، بدأت بعد فجر اليوم، لإزالة الاشغالات المخالفة، للباعة الجائلين من وسط المدينة، بقيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، واللواء هشام ابو النصر مدير أمن مطروح وقوات من الشرطة، وسط فرحة الاهالي وسكان المنطقة، بنقل الباعة الجائلين من والشوارع الرئيسية، الذي تسبب تواجدهم فيها عن تلوث البيئة وانتشار للقمامة والمخلفات والحشرات والضوضاء والفوضي، على الرغم من التنبية عليهم أكثر من مرة بعدم تكرار المخالفة دون جدوي أو استجابة.

وتابع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام يرافقة رئيس المدينة عملية إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين، والتأكيد علي إزالة التند المخالفة للمحال التجارية التي انتشرت بشكل عشوائي، خاصة في شارعي عمر المختار وشارع الثانوية بوسط المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم غلق وتشميع عدد من المحال التجارية الغير مرخصة بالسوق القديم، لممارسة نشاط مخالف خاصة من يقومون بتخزين الخضر والفاكهة، وتم مصادرة وضبط المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه للمخالفين.

وشدد رئيس المدينة علي المحال التجارية بالسوق القديم، علي ضرورة الالتزام والانضباط للقضاء علي هذه ظاهرة احتلال الأرصفة والاشغالات المخالفة، التي تشوة صورة المدينة الحضارية والسياحية، وذلك من خلال وعي أصحاب المحال والتواجد الأمني، لضمان عدم رجوع الباعة مرة أخري لوسط المدينة، وذلك طبقا للقانون وتوجيهات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظ مطروح ، تلبية واستجابة للاهالي وسكان المنطقة بعودة الانضباط وعودة الهدوء.



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (1)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (2)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (3)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (4)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (5)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (6)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (7)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (8)



جانب من حملة الاشغالات بمرسي مطروح (9)