تستهدف شركات إسرائيلية.. "مايكروسوفت" تحبط هجمات إلكترونية مصدرها لبنان

وكالات

كشفت شركة مايكروسوفت أنها أحبطت هجمات إلكترونية مصدرها لبنان كانت تخطط لاستهداف شركات إسرائيلية، بما ذلك شركات في مجال الدفاع والخدمات المالية.

وأعلنت الشركة تعليق أكثر من 20 حساب على "OneDrive" نتيجة "إساءة استخدام خدمة استضافة الملفات، بهدف تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات إسرائيلية".

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الرسمي أن المنظمة التي تقف وراء تلك المخططات تدعى "POLONIUM"، حيث تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد بوجود صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وقالت إن الهدف من نشر هذه المعلومات "هو المساعدة في ردع النشاط المستقبلي لهذه المنظمة وفضح أساليبها أمام العالم".

وأشارت إلى أن "POLONIUM" استهدفت أكثر من 20 منظمة مقرها في إسرائيل ومنظمة حكومية دولية واحدة تعمل في لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت مايكروسوفت أن "التعاون بين هذه المنظمة والسلطات الإيرانية يتماشى مع المعلومات التي تم الكشف عنها منذ أواخر عام 2020 بأن الحكومة الإيرانية تستخدم طرفا ثالثا لتنفيذ هجمات إلكترونية نيابة عنها حتى يتسنى لها الإنكار".

وذكرت الشركة الأمريكية أنه ومنذ فبراير 2022، لوحظ أن POLONIUM تستهدف بشكل أساسي المنظمات في إسرائيل مع التركيز على التصنيع المهم وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الدفاع الإسرائيلية، وفي حالة واحدة على الأقل، تم استهداف شركة طيران وشركة محاماة.