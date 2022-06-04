تزويدها بـ"واى فاى" وكاميرات مراقبة.. مقابر بالمنوفية على الطريقة الحديثة

فريق المحافظات

فى قرية بسيطة، من قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية ، تسمى قرية " زاوية بمم" والتى تقع على بعد كيلومترات من المدينة تلا، رصدنا مقابر القرية والتى تم تزويدها بالعديد من سبل الحياة الحديثة ما بين " خطوط انارة وانترلوك بالأرضيات وكاميرات مراقبة مزودة بواى فاى للمتابعة وتأمين المقابر كاملة .



ويقول عطية شرارة، أحد شباب القرية والمؤسس للمبادرة، إن الفكرة جائت لديهم لتأمين تلك المقابر والقضاء على اى أفعال كانت تحدث داخل تلك المقابر، مؤكدا أنهم أطلقوا المبادرة بالجهود الذاتية من أجل القضاء على اى أزمات والتى من بينها الحفاظ على النظافة العامة للمكان وتأمينة، من كل الاتجاهات .



وتابع وأكد أنهم قاموا بتزويد المقابر ب16 كاميرة للمراقبة، وتم ربطها بواى فاى منزلى للمتابعة الكاملة للكاميرات والتى ترصد تواجد اى شخص فى اى وقت ، علاوة على تزويدها بخطوط كهرباء بديلة عن الكهرباء والتى تعمل مباشرة إذا انقطع التيار الكهربي، وعمل طرقات المقابر بالانترلوك بعمل الميول اللازمة لطرد المياة للأمطار وعدم تراكمها أمام المقابر .





واضاف أن المبادرة تأتى فى إطار الحفاظ على المقابر وتحقيق حالة من الأمان ومنع اى أفعال مخالفة كانت تحدث وفى إطار الوصول إلى أفضل شكل لتكريم الموتى، وتم تزويد المقابر بالصبار بعد قطع الأشجار التى كانت متواجدة بالمكان .