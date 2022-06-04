تركيب بلاط الإنترلوك بشارع 36 وتفرعاته فى طهطا بتكلفة 600 ألف جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والشوارع العامة والفرعية بنطاق المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال تركيب بلاط " الإنترلوك " بشارع " 36" وتفريعاته، بتكلفة 600 ألف جنيه، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا أن أعمال تركيب بلاط " الإنترلوك " بشارع 36 وتفريعاته بطول 500 متر، بداية من طريق المستشار، وحتى شارع الجيش ومستشفى دار الشفاء بطهطا، مشيرا للمتابعة المستمرة للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، لافتا إلى خطة المركز لرصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة.











