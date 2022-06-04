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ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا

السبت، 04 يونيو 2022 02:36 م
ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عادل الشحات الجرجاوى ، ورشا عبد الغنى خضر ، ومحمد غريب خير الله ، وسوزان بيومى الحفناوي، وعلى على البربرى، ومروة محمد عبد المنصف ، ووائل عبداللطيف عزام ، واحمد محمد سالم بكلية الطب ، ووسام صلاح مشرف، وصبحى عيد عبد البر بكلية العلوم ، ومحمد البيومى شقرة بكلية الآداب ، ومحمود عبدالله أحمدين بكلية الهندسة ، ومحمد إبراهيم الشحات بكلية الزراعة، وإيمان حامد ربيع بكلية التربية النوعية ، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من على محمود عمران ، وشيماء محمود الشعراوى، وأمانى فهيم عمارة بكلية الطب ، وماهر رشاد سالم ، ومصطفى محمد علوان، وعبدالله عباس عبدالله، وتامر مصطفى الكورانى بكلية الهندسة، واحمد عبد القوى الفقى بكلية التربية الرياضية .

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من وسام مصطفى الجندى بكلية الطب، وإيمان إبراهيم البرى، وهند مصطفى سليم بكلية الصيدلة، ودينا محمد الشقفى بكلية طب الأسنان، ومروة محمود إبراهيم بكلية الهندسة ، وغادة إبراهيم أبو شادى بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 22 درجة دكتوراه و 36 درجة ماجستير، و 4 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

 

 


جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

ترقية اساتذه بجامعة طنطا


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