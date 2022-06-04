تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية على جروبات الغش.. والتعليم تحقق

كتب ــ محمود طه حسين

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات، تحقق فى صور الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى.

ويواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى المواد الدراسية المختلفة حسب الشعب والتخصصات، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.