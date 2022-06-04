اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 12:54 م
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تحرير 116 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لعدم توريد القمح إلى صوامع البحيرة

السبت، 04 يونيو 2022 11:54 ص
تحرير 116 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لعدم توريد القمح إلى صوامع البحيرة توريد قمح - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتعامل بكل حسم مع عمليات الامتناع عن توريد القمح في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين عن تحرير 60 محضرا بمركز شبراخيت ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 177 طن قمح، وفى مركز أبو حمص تم تحرير 44 محضرا لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد 278 طن قمح للشون والصوامع.

وفى مركز المحمودية تم تحرير 12 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد 70 طن قمح.

 

 

 


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محافظة البحيرة

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