تحرير محاضر للمزارعين الذين لم يوردوا الكميات المقررة من القمح في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، أنه تم اليوم تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق أحد لجان الفحص، من خلال حسن داود ومحمد العدوى، ممثلين عن مديرية التموين والتجارة، لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية، حيث إن المساحة المنزرعة قمح 5 أفدنة، لذا يتحتم عليه توريد 60 أردبا، وبعد الفحص تبين أنه تم توريد 24 أردبا، ولم يتم توريد 36 أردبا.

وقد تم تحرير محضر بالمخالفة، وذلك لتصرفه الفعلى فى أقماح محلية نتيجة عدم توريد كمية 36 أردبا، ما يترتب عليه غرامة مالية قدرها 1770 جنيها عن كل أردب، وهى ضعف قيمة توريد أردب القمح هذا العام، لتكون إجمالى المخالفة 63720 جنيها.

وقد عقد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتماعا مع مدراء الإدارات التموينية المنزرع فى نطاقها محصول القمح، وكذلك سلسلة اجتماعات مع مدير مديرية الزراعة و مسؤلى مديرية الزراعة.

وذلك فى إطار حرص الدولة متمثلة فى وزارة التموين و التجارة الداخلية لتوريد كميات الأقماح المحلية التى أعلنت عنها بتوريد 12 أردب عن كل فدان منزرع قمح و بناء على التوجيهات الوزارية فى هذا الشأن،و بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الموقف اولا بأول

و قد تشكلت لجان من التموين و الزراعة لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح على أرض الواقع و حصر الكميات الموردة حتى الآن و الاطلاع على إيصالات التوريد لكل مزارع لتطبيق التوجيهات الوزارية لزيادة معدلات التوريد لتصل إلى الكميات المتوقعة،و نتج عن أعمال هذه اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة و الموردة بزمام الجمعيات الزراعية.

و مازالت اللجان تتابع عملها لتطبيق القرارات و التوجيهات الوزارية فى هذا الشأن،و تم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.