تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب رذاذ "اسبراى" فى عين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس المتهم بقتل شاب، فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما 15 يوما.

واعترف متهم بقتل شخص في عين شمس طعنا بسكين بسبب "رشة اسبراي"، حيث سدد له طعنات نافذة أودت بحياته، بعدما وقعت مشادة كلامية بين الأهالي وسائق، بسبب رش صبية "اسبراي" على توك توك، ما تسبب في المشاجرة التي انتهت بمقتل مواطن.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (شخصين "مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما").

بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم، وبصحبته شقيقه "المتوفى"، قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.