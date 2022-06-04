تأجيل قضية متهم بقتل ابنه انتقاما من طليقته والتسبب في إجهاض زوجته للثلاثاء

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكى، وأمانة سر، تامر عبد العظيم، اليوم، تأجيل محاكمة عامل إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة شاهدة الإثبات الأولى؛ في القضية المتهم فيها بقتل طفله إثر مشاجرة بينه وبين طليقته (والدة الطفل) بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، فيما تبين أن المتهم قد تسبب كذلك في إجهاض زوجته الثانية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، بمقتل طفل على يد والده إثر مشاجرة بين والد الطفل وطليقته (والدة الطفل المجني عليه) وذلك بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وتبين مقتل الطفل معاذ، 4 سنوات، على يد والده علي ال، 30 سنة، عامل في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين الأب وطليقته (والدة الطفل)، وأن الطفل كان رفقة والده في وجود زوجة والده، وحال محاولة الأخيرة الدفاع عن الصغير تسبب عنف الأب تجاهه في تعرضها للإجهاض، فيما تبين حدوث الواقعة بعد حصول طليقة المتهم (والدة الطفل) على حكم يُثبت أحقيتها في نفقة الصغير.

جرى ضبط الأب المتهم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.