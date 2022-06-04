وذكرت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و300 لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الجمعة، مقابل 22 ألفا و500 لاجيء في اليوم السابق عليه.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.