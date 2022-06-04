بلومبرج: بايدن يؤجل زيارته للشرق الأوسط إلى يوليو المقبل

كتب محمد جمال

قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إنه تقرر تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط التي كان من المقررالقيام بها في أواخر يونيو، وذلك إلى شهر يوليو.

وقال مسئولان إسرائيليان بحسب الشبكة إن مسئولين أمريكيين أبلغوا إسرائيل، بأن الزيارة ستؤجل إلى يوليو بسبب مشكلات تتعلق بالمواعيد والحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل على الاستعدادات للرحلة.

وأكد مسئول أمريكي أيضا تأجيل الزيارة إلى يوليو لكنه شدد على أن السبب هو الجدول الزمني الضيق للرئيس في رحلته إلى أوروبا، وقال المسئول الأمريكي إن التأجيل لا علاقة له بالوضع السياسي الداخلي في إسرائيل.