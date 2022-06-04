بعد مطالبة أسرته بالإفراج عنه.. "حيازة سلاح ومخدرات" السجل الجنائي لمتهم بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله طالبوا خلاله بالإفراج عن أحد المتهمين فى قضية إتجار بالمواد المخدرة.

بالفحص تبين أن المذكور ، مقيم بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية، سبق ضبطه بناءً على إذن جهات التحقيق بتاريخ 24 مايو الماضى وبحوزته (بندقية آلية –عدد 5 طلقات من ذات العيار – عدد 17 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول) وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها خمسة عشر يوماً ومازال فى محبسه؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .