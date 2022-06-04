اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 06:57 م
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بعد مطالبة أسرته بالإفراج عنه.. "حيازة سلاح ومخدرات" السجل الجنائي لمتهم بالمنوفية

السبت، 04 يونيو 2022 06:22 م
بعد مطالبة أسرته بالإفراج عنه.. "حيازة سلاح ومخدرات" السجل الجنائي لمتهم بالمنوفية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله طالبوا خلاله بالإفراج عن أحد المتهمين فى قضية إتجار بالمواد المخدرة.
 
بالفحص تبين أن المذكور ، مقيم بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية، سبق ضبطه بناءً على إذن جهات التحقيق  بتاريخ  24 مايو الماضى وبحوزته (بندقية آلية –عدد 5 طلقات من ذات العيار – عدد 17 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول) وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها خمسة عشر يوماً ومازال فى محبسه؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 

شائعات

الافراج عن المحبوسين

الحبس

المنوفيه


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