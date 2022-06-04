بعد حكم سجنه 3 سنوات.. البدلة الزرقاء تستقبل كريم الهواري في وادي النطرون

كتب - أحمد عبد الهادي

بمجرد النطق بالحكم اليوم على كريم الهواري، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بترحيله إلى سجن وادى النطرون، عقب صدور حكم بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه فى قضية حادث تصادم "الشيخ زايد"، حيث يرتدى لأول مرة البدلة الزرقاء الزي الرسمي للمساجين الصادر ضدهم حكم أول درجة، بعد أن كان يرتدى البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجنى عليهم عن الادعاء المدنى.

وحضرت شقيقة المتهم كريم الهوارى، وعدد من أفراد أسرته، وكانوا في حذر وصمت قبل صدور الحكم من محكمة الجنايات، واستمر الترقب لصدور الحكم داخل المحكمة لأكثر من ساعة من قبل أسرة المتهم وأقاربه.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.