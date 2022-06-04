وأفاد المسئول - في تصريحات لشبكة (جيو نيوز) الباكستانية - بأن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتم تشجيعهم بتلقي حقنتي التعزيز الأولى والثانية.

ووفقا لخبراء الصحة، تلقى تسعة ملايين فقط من 120 مليون فرد حصلوا على الجرعة الكاملة، التطعيم المعزز الأول من لقاح كورونا فيما تلقى أقل من 2% من الأفراد الجرعة التعزيزية الثانية.

وتلقت باكستان ملايين الجرعات من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، من خلال مبادرة كوفاكس، بينما تبرعت الصين بملايين من جرعات اللقاحات، وبالإضافة إلى ذلك، حصلت البلاد على لقاحات من شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية والصينية والروسية في محاولة لتطعيم 143 مليون مواطن.

ولحسن الحظ، مع عدم الإبلاغ عن أي حالة وفاة لعدة أسابيع، فإن مرض الفيروس التاجي تحت السيطرة جيدا في البلاد حيث كان معدل الاختبارات الإيجابية 0.25 % فقط أمس الجمعة.

وسجلت باكستان حتى الآن مليونا و530 ألفا و648 حالة إصابة بكورونا بينما بلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و379 وفاة.