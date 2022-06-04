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انقلب بسيارته فى النيل.. تشييع جثمان ضحية حادث "العباسى" فى بالغربية.. لايف

السبت، 04 يونيو 2022 01:53 م
انقلب بسيارته فى النيل.. تشييع جثمان ضحية حادث "العباسى" فى بالغربية.. لايف صورة من الجنازة
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من قرية نهطاى التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وذلك لمتابعة تشييع جثمان "حامد ع م" ضحية انقلاب سيارة نصف نقل أمس بمنطقة بحر العباسى أمام قرية كفر شاهين.

وكان طريق بحر العباسى بمنطقة كفر شاهين التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، شهد مصرع شخصين وإصابة اثنان آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية كفر شاهين التابعة للمركز، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل ببحر العباسى بالطريق العام كان يستقلها 4 أشخاص، مما أسفر عن مصرع اثنين واصابة آخرين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهرى، وتم رفع السيارة من المياه وتحويل المصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

صور من الجنازة (2)
صور من الجنازة (2)

 

صور من الجنازة (3)
صور من الجنازة (3)

 

صور من الجنازة (1)
صور من الجنازة (1)

 

 

 

 


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