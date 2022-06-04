انفجار بأحد موانئ مقاطعة زابوريجيا أثناء تواجد المصيفين على الشاطئ "فيديو"

كتب خالد إبراهيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للحظة تفجير أحد الموانئ فى أوكرانيا، وسط تواجد المصيفين على الشاطئ، والذين أفزعهم صوت الانفجار، ورغم ذلك استأنفوا حياتهم بشكل طبيعى بعد الانفجار الذى دوى صوته في أرجاء الميناء والشواطئ المحيطة.

ونشرت الفيديو إحدى المستخدمات على "تيك توك"، وعلقت عليه، "مرحبا بكم في بيرديانسك"، وهى مدينة ساحلية تقع على الساحل الشمالي لبحر آزوف في مقاطعة زابوريجيا في أوكرانيا.



قبل لحظات من الانفجار



لحظة الانفجار

وعلى جانب آخر، كانت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة، رفضت اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية بوجود انتهاكات منهجية وجسيمة للحقوق الدينية فى روسيا، مشيرة إلى أن التسامح من طبع الروس.

واعتبرت السفارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، "أن التوبيخات التقليدية الواردة في التقرير السنوي الأمريكي عن الحريات الدينية في العالم، تأتي من باب لصق أوصاف بشكل وقح على الدول غير المرغوب فيها من أجل إيجاد عذر للتدخل في شؤونها الداخلية".

وأوضح البيان "أن روسيا تشكلت أصلا كدولة متعددة الجنسيات والطوائف، ومن طبع الروس بناء علاقات الاحترام المتبادل والتسامح مع ممثلي مختلف الجماعات العرقية والديانات".. مؤكدا "أن حماية حقوق المؤمنين هي أولويتنا المطلقة وليس هناك أي اضطهاد ديني لدينا".

واتهمت السفارة الروسية الولايات المتحدة بإثارة التوترات الطائفية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويوغوسلافيا السابقة من أجل مصالحها الجيو سياسية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تسببت دائما في نشوب صراعات وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.