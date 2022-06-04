انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية - مرام محمد

تابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فى اليوم الأول لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الأولى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة وهندسة الحاسب والعلوم والأعمال والمعاملات القانونية الدولية.

تأكد رئيس الجامعة من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامنا مع بداية الامتحانات وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتأكد من حصول الطلاب على التطعيم من فيروس كورونا، والتشديد على الفريق الطبى المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

وقام عمداء الكليات بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والملاحظين.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات، وأثنى على تواجد الفريق الطبى، وتواجد الأمن الداخلى والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.