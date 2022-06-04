الوكيل الشرعى لـ"أزهر الإسكندرية" يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

الإسكندرية اسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة الازهرية بالإسكندرية، لجان الامتحانات الأزهرية ببرج العرب والعامرية: بنين برج العرب النموذجي، وفتيات الشعراوي النموذجي، وبنين المدينة المنورة، كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي لجان، بنين الإسكندرية، وبنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ورافق الوكيل الشرعي أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، وعبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، و ثناء أبو المجد مدير المكتبات، و عائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية، و محمد سعد مسئول الأمن، كما رافق الوكيل الثقافي منير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية، و عادل حجر عضو إدارة الأمن.

و أدى الطلاب امتحانهم في مادتي الفقه، والتفسير، وقد تم تفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور، وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير الجو الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منه، ومتابعة غرفة العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية.