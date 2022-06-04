النيابة تنتقل لمعاينة موقع مصرع شخص نتيجة حادث تصادم سيارتين بمحور روض الفرج

كتب عبد الله محمود

انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة، وذلك لمعاينة موقع حادث تصادم وقع بين سيارتين بمحور روض الفرج، ما أدى إلى اشتعال النيران بهما، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات المرور، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل المواد البترولية، واشتعال النيران فيها بطريق محور روض الفرج، اتجاه الضبعة، واصطدم سيارة أخرى بها، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وإخماد الحريق.

وعثرت أجهزة الأمن على جثة سائق التريلا متفحمة بالكامل، وأصيب في الواقعة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث من الطريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.