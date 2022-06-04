وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم/السبت/، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16 ألفا و79 حالة، فضلا عن تسجيل 151 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافي إلى مليون و151 ألفا و347 حالة.



وأشارت إلى أن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 7613 فحصا جديدا بلغ 11 مليونا و684 ألفا و779 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.