المصرية عزة محمود تؤدى اليمين الدستورية كوزيرة للشباب بأستراليا

كتب محمد جمال

في مشهد غير مسبوق بأستراليا، أدت عزة محمود السروجى، اليمين الدستورية لتكون أول وزيرة مسلمة فى تاريخ أستراليا، حيث ظهرت بيدها نسخة من مصحف غلافه زهرى اللون خلال حلف اليمين.

وتحمل الوزيرة التى تعرف باسم مختصر بـ"آنا على" ملامح عربية، فيما تم اختيارها «امرأة العام» في استراليا حين أصبحت في 2016 أول مسلمة يتم انتخابها نائبا بالبرلمان، وهي بروفسورة جامعية أيضا، وأم لابنين من زوج اقترنت به في 1988.

ولدت عزة محمود فوزى حسينى على السروجى، في 1967 بالإسكندرية، وهاجرت مع عائلتها طفلة بعمر عامين إلى أستراليا، واستعادت في 2016 جنسيتها المصرية.

وتم اختيار الوزيرة لحقيبة "الشباب"، نظرا لخبرتها في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

وفي 1990 تخرجت ببكالوريوس في الفنون من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وبعد عودتها إلى أستراليا حصلت في 2008 على جائزة العميد لأفضل باحث جديد من جامعة سبق وتخرجت منها في 1994 بالأدب الإنجليزي، ثم ماجستير في 1996 بالمادة نفسها، وبعدها بعامين بدكتوراه في الفلسفة، وهي جامعة إديث كوان الأسترالية.