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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالهيروين فى شبين القناطر

السبت، 04 يونيو 2022 12:48 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالهيروين فى شبين القناطر محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد البريرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحى، وأحمد غنيمى، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة الهيروين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1370 لسنة 2022 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 493 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "مصطفى م م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حاز وأحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلي النحو المبين بالتحقيقات.
 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "مصطفى م م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وورد تقرير المعمل الجنائي الخاص بالمضبوطات التي أكدت أنها لمخدر الهيروين، فأمرت النيابة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
 
 
 
 
 
 

 


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