المحكمة الاقتصادية بقنا تنظر محاكمة 9 مستريحين بتهمة النصب على المواطنين

قنا صابر سعيد

تباشر دائرة محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، النظر في التحفظ على أموال وأملاك 9 مستريحين من محافظة أسوان، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في أكثر من نصف مليار جنيه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبد العال، وعضوية المستشار أسامة الكامل، المستشار محمد غنيم، سكرتير جلسة مؤمن بدر بحضور أيمن قمر الدولة أمين عام محكمة قنا الاقتصادية.

وشهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة، لتأمين المحاكمة، عقب وصول المتهمين حضوريا إلى قفص الاتهام، كما استمعت المنصة القضائية للمتهمين كل على حدة حول الاتهام المسند إليهم في النصب والاحتيال على المواطنين.