الكويت: لا تأثير للزلزال على المشاريع والطرق والجسور والنقل البرى بالبلاد

كتب محمد جمال

أكدت وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البرى بالكويت عدم تأثر أى من منشآتها ومشاريعها بشكل مباشر بالزلزال الذى شهدته الكويت فجر اليوم، حسبما ذكرت صحيفة "سبق الكويتية".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة والهيئة المهندس أحمد الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان الوزارة وهيئة الطرق لم تسجلا اي اضرار في الطرق والجسور.

وقال الصالح انه جارى حاليا متابعة شبكة الطرق سواء الداخلية من قبل وزارة الاشغال العامة أوالطرق السريعة من قبل الهيئة العامة للطرق مؤكدا انهما ستقومان باتخاذ اللازم في حال حدوث اى أضرار.

يذكرأن، ضرب زلزال قوى، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أنحاء البلاد، وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بأنها سجلت زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين فى أنحاء البلاد.

وقال رواد "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان، فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال.