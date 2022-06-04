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الكهرباء.. ترشيد استهلاك التكييف وغلاية المياه والفرن والمكواة لضبط الفاتورة

السبت، 04 يونيو 2022 05:00 ص
الكهرباء.. ترشيد استهلاك التكييف وغلاية المياه والفرن والمكواة لضبط الفاتورة فاتورة الكهرباء
كتبت: رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه، الأجهزة الكهربائية التى تعتبر سببا رئيسيا فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم لا يؤثر على نمط الاستهلاك اليومى.

وفيما يلى طرق الاستخدام الأمثل لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية:

المكواة، ينصح بتجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين أسبوعياً، حيث سيكون استهلاك الكهرباء أوفر ويفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى.


فرن الكهرباء، يفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل وينصح باستخدام المايكرويف فى تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل.

غلاية المياه، من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها، و يفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.

التكييف، ينصح بضبطه على درجة حرارة 24 ووضع مروحة هواء أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء.

 


الكهرباء

فاتوره كهرباء

شهر الصيف

استهلاك الكهرباء


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