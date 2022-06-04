الكنيسة تشرح طقس رسامة الآباء الأساقفة بصلاة العشية فى بيان رسمى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى مساء اليوم صلوات عشية سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، وذلك فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 98 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعى رهبان ديرى القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب الإيبارشيات التى سيسام لها الأساقفة اليوم.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان رسمى لها طقس رسامة الآباء الأساقفة وهى كالآتى:



أولًا: موكب التعارف:

يمر الآباء الجدد بالترتيب مع موكب الشمامسة (كل مرشح للأسقفية بين اثنين من الشمامسة) بين صفوف المؤمنين الحاضرين بالكنيسة للتعرف عليهم.

ثانيًا: قراءة التعهد:

يقرأ كل واحد من الآباء المرشحين للأسقفية تعهدًا أمام هيكل الله والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشعب ويتلون هذا التعهد ويكونون ملتزمين به طوال فترة حياتهم وخدمتهم، لأنه يأخذ أهميته وقانونيته من تلاوته داخل البيعة المقدسة وأمام الهيكل والأحبار والشعب…

ثالثًا: رشم ملابس الخدمة:

وهى خطوة تحدث لمرة واحدة فقط فى حياة الأب الأسقف، حيث يتم رشم ملابس الخدمة الخاصة بكل مرشح للأسقفية من قِبَل كافة الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس الحاضرين (ومعظم أعضاء المجمع حاضرون معنا اليوم، فقط عدد قليل ومحدود تغيب لبعض الأسباب) وسيرتدى الآباء هذه الملابس أثناء خدمتهم، يرتدون "البُرنُس" فى العشية وبقية الملابس عند إتمام السيامة غدًا، وعندما يرشم الآباء الأحبار هذه الملابس تأخذ بركتهم ويكون وقتًا فريدًا فى حياة الأب الأسقف الجديد.

رابعًا وأخيرًا: المناداة:

حيث يتم نطق اسم الأب الأسقف الجديد وإلباسه "البُرنُس" تمهيدًا لإتمام السيامة أثناء القداس.