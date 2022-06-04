القومى للمرأة بسوهاج ينظم حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى

سوهاج - محمود مقبول

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقرر المجلس بالمحافظة، حملة طرق الأبواب بعدد من القرى، استهدفت التعريف بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، و أهدافه، وتعريف السيدات بالشمول المالى وأهميته.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس بسوهاج، إن الحملة شملت قرى يحيى الحاجر بمركز دار السلام، وروافع العيساوية وكوم بدار بمركز المنشاة، استهدفت عددا من السيدات بالمحافظة.

وأوضحت وهبى، أن الحملة في إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذه المجلس.



حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى (2)



حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى (3)



حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى (4)



حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى (5)



حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى (6)



حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى (7)



حملات طرق الأبواب لتعريف السيدات بالشمول المالى (8)