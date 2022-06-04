اليوم السابع
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القبض على لص أثناء سرقته شقة سكنية فى الغربية

السبت، 04 يونيو 2022 07:52 م
القبض على لص أثناء سرقته شقة سكنية فى الغربية حبس - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكن أهالى قرية إخناواى فى مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، من ضبط لص مسجل خطر أثناء قيامه بمحاولة بعض الأجهزة الكهربائية من إحدى الوحدات السكنية فى القرية، وتسليمه لقسم الشرطة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية إخناواى نطاق مركز شرطة طنطا، بضبط لص حاول سرقة أجهزة كهربائية خاصة من أحدى الوحدات السكنية بالقرية، على الفور انتقلت قوة أمنية وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 


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