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الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استئناف شركة Abbot إنتاج حليب الأطفال

السبت، 04 يونيو 2022 10:32 م
الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استئناف شركة Abbot إنتاج حليب الأطفال حليب الأطفال
كتب محمد جمال

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استأنفت شركة Abbot الأمريكية إنتاج حليب الأطفال في البلاد بمصنعها الواقع في ولاية ميتشيجان، بعد أزمة خانقة في حليب الأطفال في الولايات المتحدة، وكانت الشركة قد توقفت عن إنتاج حليب الأطفال في مصنعها بسبب الانتهاكات الصحية ما أدى إلى نقص حاد في هذا المنتج في البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

واتفقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والشركة على خطة لاستئناف الإنتاج، وورد في بيان عن الشركة: "Abbot تستأنف إنتاج حليب الأطفال اليوم في منشأة ستورجيس بولاية ميتشيجان بعد تلبية المتطلبات الأولية التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء".

على الرغم من أن شركة Abbot هي واحدة فقط من بين أربع شركات كبرى لتصنيع أغذية الأطفال في الولايات المتحدة، إلا أن إغلاق مصنعها في ميتشغان قبل بضعة أشهر تسبب في تأثير كبير، بالتزامن مع مشاكل سلسلة التوريد.

وكان سبب الإغلاق المؤقت للشركة هو اكتشاف عدوى بكتيرية لدى العديد من الأطفال المستهلكين للحليب المصنع الخاص بالشركة.

وارتفع العجز في سوق حليب الأطفال الأمريكي من 8٪ في فبراير إلى أكثر من 40٪ في مايو ولمكافحة النقص، تحاول السلطات الأمريكية تحفيز الشركات الأخرى على زيادة الإنتاج محليا، وكذلك استيراد حليب الأطفال من الخارج.


حليب الأطفال

أمريكا

الولايات المتحدة

أزمة لبن الأطفال


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