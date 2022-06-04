"الصحة" تنفي شائعة إغلاق مستشفى أسوان للصحة النفسية

أسوان - عبد الله صلاح

نفي الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بإغلاق مستشفى أسوان للصحة النفسية، وأكد تماما على عدم صحة هذه الشائعات.

وأكد مدير صحة أسوان، فى بيان صحفى، أنه لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة، وأوضح إيهاب حنفي أن المستشفى يعمل بشكل منتظم وطبيعي ، كما أن نسبة الإشغالات وصلت إلى 100٪ تقريباً.

وناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة ‏في نشر الأخبار ، والتواصل مع الجهات والمصادر المعنية والرسمية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ويذكر أن مستشفى أسوان للصحة النفسية ، تتبع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ، ويقع مقرها بمنطقة السد العالي بجنوب محافظة أسوان ، وتقدم خدمات الصحفة النفسية بالإضافة لخدمات علاج الإدمان .