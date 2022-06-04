السجن 3 سنوات لفنى تكييف سيارات شارك آخرين فى التعدى على طفلة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن لمدة 3 سنوات، لفنى تكييف سيارات، لاتهامه وآخرين، صدرت أحكام من قبل بحقهم، تعدوا على طفلة بغير قوة، وذلك حال كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10398 لسنة 2021 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم الأول "م م ع"، 22 سنة، عامل، سبق الحكم عليه بالواقعة من قبل، تعدى على الطفلة "ن ج م"، وذلك بغير قوة حال كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية، "ن س إ"، ربة منزل، صدر حكم سابق بحقها، اشتركت هي والمتهم الثالث "م أ إ"، فنى تكييف سيارات، على مساعدة المتهم الأول بأن أعدا له المكان اللازم لإرتكاب جريمته، فسهلا له بذلك إتمام جريمته والتعدى على المجنى عليها فوقعت الجريمة بناءا على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.