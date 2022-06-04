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في أولى جلسات محاكمتها..

السجن المؤبد للمتهمة بقتل ابنة شقيق زوجها الطفلة "ساندي" بسبب الغيرة بالجيزة

السبت، 04 يونيو 2022 04:23 م
السجن المؤبد للمتهمة بقتل ابنة شقيق زوجها الطفلة "ساندي" بسبب الغيرة بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المؤبد، على المتهمة بقتل الطفلة "ساندي"، بسبب الغيرة من الضحية، ووالدتها، في أولى جلسات محاكمة المتهمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استدرجت الطفلة للعب بصحبة أبنائها، ثم قتلتها خنقا، ووضعت جثتها داخل جوال، وتخلصت منها أمام مسكن العائلة بإحدى قرى الصف، في محافظة الجيزة، بسبب الغيرة من الطفلة، ووالدتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء طفلة تدعى ساندي تبلغ من العمر 5 سنوات، والعثور على جثتها بعد مرور عدة ساعات داخل جوال أمام المنزل فجرا، وفحص رجال المباحث عددا من الأشخاص من جيران أسرة الضحية، والمترددين على منزل القتيلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف آخر المشاهدات للطفلة، وتبين عدم إصابات ظاهرية بها.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن الضحية.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة عم الطفلة استدرجتها وخنقتها ووضعت جثتها داخل جوال، ثم ألقته من أعلى السطح أمام المنزل، بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفلة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها، وتم تحديد اليوم السبت أولى جلسات محاكمتها، ليصدر قرار بالسجن المؤبد عليها.

 


الطفلة ساندي

قتل الطفلة ساندي

جريمة قتل ساندي

جنايات الجيزة

اليوم السابع بلس


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