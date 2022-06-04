الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل السبت، 04 يونيو 2022 02:39 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسي الرئيس السيسي وزير العدل عمر مروان عاجل الموضوعات المتعلقة الرئاسة فى أسبوع.. قمة مصرية بولندية بقصر الاتحادية.. توقيع إنشاء منظومة القطار الكهربائى السريع مع سيمنز.. والرئيس السيسي لمفوض الاتحاد الأوروبى: ضرورة إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بليبيا الجمعة، 03 يونيو 2022 02:01 م الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة الخميس، 02 يونيو 2022 03:27 م الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ويطلع على نتائج زيارة الوفد المصري الحكومى إلى دولة الإمارات.. ويؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين القاهرة وأبو ظبى وعمان.. ومدبولى يستعرض نتائج اجتماعاته بالمستثمرين الإماراتيين الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:37 م توجيهات رئاسية بشأن التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:31 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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