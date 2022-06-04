الرئيس السيسي يجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.